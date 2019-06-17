Uzmanlar uyarıyor: Su yerine içtiğiniz enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda vücutta yaşanan sıvı kaybının kalp krizini tetiklediğini belirterek, "Yazın su yerine tüketilen maden suyu tansiyonu yükseltirken, enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaptığı yazılı açıklamada, terlemeyle birlikte vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığını bildirdi.

Boztosun, "Zira vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa aşırı sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz." ifadelerini kullandı. (AA)

