Mynet Trend

Uzmanlar uyarıyor: Su yerine içtiğiniz enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 17.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Yazın su yerine tüketilen maden suyunun tansiyonu yükselttiğini söyleyen diyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, enerji içeceklerininse ani ölümlere yol açabileceğini söyledi.İşte detaylar...

Uzmanlar uyarıyor: Su yerine içtiğiniz enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda vücutta yaşanan sıvı kaybının kalp krizini tetiklediğini belirterek, "Yazın su yerine tüketilen maden suyu tansiyonu yükseltirken, enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaptığı yazılı açıklamada, terlemeyle birlikte vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığını bildirdi.

Boztosun, "Zira vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa aşırı sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz." ifadelerini kullandı. (AA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Bel fıtığı kendiliğinden geçer mi? Bel fıtığı kendiliğinden geçer mi?
Yaz ayları bu ameliyatlara engel değilYaz ayları bu ameliyatlara engel değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji içeceği soda maden suyu

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bel fıtığı kendiliğinden geçer mi?

Bel fıtığı kendiliğinden geçer mi?

Yazın ameliyat olmak sıkıntı yaşatır mı?

Yaz ayları bu ameliyatlara engel değil

Elektronik sigara hakkında bilinmesi gereken 5 gerçek!

Elektronik sigara hakkında bilinmesi gereken 5 gerçek!

Depresyon tedavisinin menüsünde yemek var

Depresyon tedavisinin menüsünde yemek var

YKS öncesinde aileler nasıl davranmalı?

YKS öncesinde aileler nasıl davranmalı?

Ebeveynler dikkat! O karnenin sahibi siz değilsiniz

Ebeveynler dikkat! O karnenin sahibi siz değilsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.