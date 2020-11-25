Uzmanlardan ezber bozan vitamin açıklaması! Bildiğiniz gibi değil

Diyetisyen Aysun Yurdakul, bağışıklık sistemini güçlendirmenin tek ve mucizevi bir yolu ya da besini olmadığını, bunun günlük alınan protein miktarı, esansiyel yağ asitleri, karbonhidrat miktarı ve çeşidine bağlı olduğunu belirtti. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin dengeli beslenmeye bağlı olduğunu vurgulayan Yurdakul, egzersiz ve bitkisel takviyelerin ise önemli olduğunu söyledi.

A, C VE E VİTAMİNLERİ ÖNEMLİ

Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve gripte etkili olan takviyelere değinen Yurdakul, zerdeçalın antioksidan özelliğiyle stres başta olmak üzere birçok kronik hastalığın tedavisinde alternatif olarak kullanılabilen besin desteği olabildiğini ifade etti. Balık yağlarının, özellikle soğuk su balıklarından somon ve tunanın Omega-3 açısından zengin olduğundan bağışıklık sisteminin destekleyicileri arasında sayılabildiğini söyleyen Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle haftada 2 gün balık tüketiminin, hem kalp sağlığı hem de bağışıklık sistemini destekleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Vitamin A, C, E, bağışıklık sisteminin doğal besinlerle sağladığı askerlerin başında gelmektedir. Tatlı patates, havuç, brokoli, lahana, yumurta sarısı, ıspanak, kurutulmuş kayısı, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, tatlı kırmızı biber, maydanoz, ananas, karnabahar, mango, yeşil dolmalık biber ve kivi bu vitaminlerce zengin besinlerdir."