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Uzun bir aradan sonra yeniden sunulacak! 2022 Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları belli oldu

16.02.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilecek olan ödül töreni 94. kez düzenlenecek. 1929 yılından bu yana verilen ödül töreninin 2022 senesindeki sunucuları belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olarak kabul edilen Oscar’ı bu yıl Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden sunulacak! 2022 Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları belli oldu

Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında birçok ödül töreni seyircisiz ve dijital ortamda gerçekleştiriliyordu. 2022 Oscar Ödülleri üç yıllık aranın ardından sunucuyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 94. kez düzenlenen törenin sunuculuğunu üstlenen isimler Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes olarak açıklandı.

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SUNUCULUKLARI KESİNLEŞTİ

Üç komedyen katıldıkları ABC TV'de yayınlanan 'Good Morning America' programında töreni sunacakları haberini doğruladı. Hall, Schumer ve Sykes yayınladıkları basın açıklamasında, "Herkesin törende iyi zaman geçirmeye hazır olmasını istiyoruz. İyi zaman geçirmeyeli epey oldu" dedi.

Schumer programda, "Bunun iyi bir fikir olduğu kimin aklına geldi bilmiyorum ama yanımda yakın arkadaşlarım Wanda ve Regina ile Oscar'ı sunuyorum" diye konuştu.

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