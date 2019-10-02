Uzun boylu insanların düştüğü komik durumlar!

Uzun boylu biriyseniz günlük hayatta sık sık problem yaşayabilirsiniz. “Oralarda havalar nasıl?”, “Hiç basketbol oynadın mı?”, “Boyun nasıl bu kadar uzadı?” gibi sorulara maruz kalabilirsiniz. Uzun boylu insanların kısa boylu insanlarla yanyana geldiğinde nasıl göründüğünü birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. İşte komik anların ortaya çıktığı o fotoğraflar!

1. Eski basketbol oyuncusu Yao Ming, kız arkadaşının restoranını ziyaret etmiş

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3. “Austin Powers” filminde Mini-Me karakterini canlandıran Vern Troyer, kendinden çok daha uzun olan bu adamla fotoğraf çektirmek istemiş

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14. Boyları farklı iki ailenin düğün gününde bir araya gelişi

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17. Geline ulaşmanın bir yolunu bulan kısa boylu damat

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19. Ponpon kızlar ve basketbol oyuncuları

20. 1,87 boyundaki gazeteci Kelli Tennant, röportajı böyle yapmış

21. Filipinler’deki McDonalds’a gelen dev sporcuya şaşkınlıkla bakan kasiyer

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31. “Game Of Thrones” dizisinin Mountain (Dağ) karakteri Hafþór Júlíus Björnsson ve karısı

32. 2,11 metre olan basketbolcu Nenê ve 1,45 boyundaki jimnastikçi Flávia Saraiva





