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Uzun boylu insanların düştüğü komik durumlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Ne çok uzun ne çok kısa! İdeal boylara sahip olmak tabi ki en iyisi ancak çok uzun ve çok kısa iki insanın bir araya gelmesiyle ortaya birbirinden komik anlar çıkabilir.

Uzun boylu insanların düştüğü komik durumlar!

Uzun boylu biriyseniz günlük hayatta sık sık problem yaşayabilirsiniz. “Oralarda havalar nasıl?”, “Hiç basketbol oynadın mı?”, “Boyun nasıl bu kadar uzadı?” gibi sorulara maruz kalabilirsiniz. Uzun boylu insanların kısa boylu insanlarla yanyana geldiğinde nasıl göründüğünü birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. İşte komik anların ortaya çıktığı o fotoğraflar!

1. Eski basketbol oyuncusu Yao Ming, kız arkadaşının restoranını ziyaret etmiş

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2.

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3. “Austin Powers” filminde Mini-Me karakterini canlandıran Vern Troyer, kendinden çok daha uzun olan bu adamla fotoğraf çektirmek istemiş

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4.

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5.

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6.

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9.

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13.

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14. Boyları farklı iki ailenin düğün gününde bir araya gelişi

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15.

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16.

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17. Geline ulaşmanın bir yolunu bulan kısa boylu damat

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18.

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19. Ponpon kızlar ve basketbol oyuncuları

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20. 1,87 boyundaki gazeteci Kelli Tennant, röportajı böyle yapmış

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21. Filipinler’deki McDonalds’a gelen dev sporcuya şaşkınlıkla bakan kasiyer

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22.

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23.

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26.

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28.

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29.

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30.

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31. “Game Of Thrones” dizisinin Mountain (Dağ) karakteri Hafþór Júlíus Björnsson ve karısı

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32. 2,11 metre olan basketbolcu Nenê ve 1,45 boyundaki jimnastikçi Flávia Saraiva

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