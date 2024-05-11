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Uzun süre sessiz kalmıştı... İlk kez konuştu! MasterChef şampiyonu Metin'den "Danilo Şef" itirafı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 15:52
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MasterChef şampiyonlarından Metin Yavuz, katıldığı bir Youtube programında Danilo Şef hakkında açıklamalarda bulundu. Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Yavuz, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır" alınca aşırı hırslandığını anlattı.

Uzun süre sessiz kalmıştı... İlk kez konuştu! MasterChef şampiyonu Metin'den "Danilo Şef" itirafı!

MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olan Metin Yavuz yarışmanın ardından kavurmacı açmıştı.

Ünlü isim uzun süren sessizliğin ardından ilk kez Youtube'da yayınlanan ChefStory programına konuk oldu.

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MasterChef'te yaşadıklarını anlatan Metin, Danilo Şef'e karşı hırslandığını belirtti. Açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

DANİLO ŞEF'İ SEVDİĞİNİ BELİRTTİ

Yarışmaya çok rahat girdiğini anlatan Metin Yavuz, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten "Evet" alıp Danilo Şef'ten "Hayır" alında aşırı hırslandığını belirtti.

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Hırsın onu şampiyon yaptığını belirten Metin, bu nedenle Danilo Şef'i ayrıca çok sevdiğini belirtti.

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Daha önce her zaman hırslı olduğunu anlatan Metin Yavuz, şampiyon olduktan sonra hırslarını bir kenara bıraktığının da altını çizdi.

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