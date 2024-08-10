Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Bade İşcil merakla beklenen o diziye girdi

MYNET-Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Bade İşcil uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan ünlü ismin yeni projesi merak ediliyordu.

HEYECANLA BEKLENEN DİZİYE KATILDI

Son dönemde hakkındaki aşk iddialarıyla da gündemde olan İşçil, Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizi Holding'in kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanan dizi büyük merak uyandırmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu dizide “Ceyda” rolüne hayat verecek. Dizide Altın Ordu Holding’te yaşanan olaylar ekrana taşınacak.

Başrol için Caner Topçu’yla da görüşülen dizide dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaş anlatılacak.