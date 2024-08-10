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Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Bade İşcil merakla beklenen o diziye girdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 13:23
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Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bade İşçil uzun zamandır herhangi bir projede yer almamıştı. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü ismin yeni projesi sonunda belli oldu. Bade İşcil tanıtımıyla merak uyandıran o dizinin kadrosuna katıldı.

MYNET-Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Bade İşcil uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan ünlü ismin yeni projesi merak ediliyordu.

HEYECANLA BEKLENEN DİZİYE KATILDI

Son dönemde hakkındaki aşk iddialarıyla da gündemde olan İşçil, Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizi Holding'in kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanan dizi büyük merak uyandırmıştı.

Bade İşcil 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu dizide “Ceyda” rolüne hayat verecek. Dizide Altın Ordu Holding’te yaşanan olaylar ekrana taşınacak.

Başrol için Caner Topçu’yla da görüşülen dizide dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaş anlatılacak.

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Bade İşçil
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