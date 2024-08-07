MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu! Nergis Öztürk Yabani dizisine dahil oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Nergis Öztürk Yabani dizisine dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.08.2024 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böyle Bitmesin dizisinde hayat verdiği 'Nisa Başkomiser' karakteri ile hafızalara kazınan ödüllü oyuncu Nergis Öztürk uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Son olarak Yargı dizisinde rol alan ünlü isim Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı Yabani dizisine dahil oldu.

MYNET-Hatırla Sevgili, Doktorlar, Böyle Bitmesin, Avlu ve Yargı gibi birçok başarılı projede yer alan ödüllü oyuncu Nergis Öztürk uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

Birçok film ve dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Nergis Öztürk televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Nergis Öztürk

YABANİ'NİN KADROSUNDA!

Öztürk, Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın‘nın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu.

yabani

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande karakteri ile izleyiciyle buluşacak olan Nergis Öztürk, hikayenin gidişatını sürpriz bir şekilde etkileyecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yabani
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi

Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi

Yasak dinlemediler özel hayatlarını anlattılar! Kocasını aldattığını söyleyip...

Yasak dinlemediler özel hayatlarını anlattılar! Kocasını aldattığını söyleyip...

Hizbullah'ın açıklamasına İsrail'den yanıt! "Neler olabileceğini hayal bile edemezler"

Hizbullah'ın açıklamasına İsrail'den yanıt! "Neler olabileceğini hayal bile edemezler"

Ne yaptın Zeynep! 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu!

Ne yaptın Zeynep! 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu!

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, ceza yağdı

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, ceza yağdı

Lucas Digne Galatasaray'a doğru! Taraflar anlaştı

Lucas Digne Galatasaray'a doğru! Taraflar anlaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.