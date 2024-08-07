Uzun zamandır ortalarda yoktu! Nergis Öztürk Yabani dizisine dahil oldu

MYNET-Hatırla Sevgili, Doktorlar, Böyle Bitmesin, Avlu ve Yargı gibi birçok başarılı projede yer alan ödüllü oyuncu Nergis Öztürk uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu.

Birçok film ve dijital platformda yayınlanan dizide rol alan Nergis Öztürk televizyon ekranlarına geri dönüyor.

YABANİ'NİN KADROSUNDA!

Öztürk, Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın‘nın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande karakteri ile izleyiciyle buluşacak olan Nergis Öztürk, hikayenin gidişatını sürpriz bir şekilde etkileyecek.