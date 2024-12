Uzun zamandır ortalıkta yoktu! O oyuncu Bahar'ın kadrosuna dahil oldu!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni sezonla birlikte yeni oyuncular da dahil oldu.

Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner gibi isimlerin ardından dizi kadrosuna yeni bir ismi daha katıyor.

YENİ KARAKTER GELİYOR...

Bahar'ın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağla ve Bahar'ın arasının bozulduğu görülürken yeni bir karakterin hikayeye dahil olduğu ortaya çıktı. O karakteri canlandıracak oyuncunun ise Demet Gül olduğu öğrenildi.

DEMET GÜL KİMDİR?

1982 yılında Almanya'da doğan Demet Gül, Otto- Falckenberg-Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı. Almanya'da ise Mordkomission İstanbul serisi ve Notruf Hafenkante yapımlarıyla kitlelere ulaştı. Anduni, Lovelab, Einmal Hans Mit Schafer Soße, hem senaryo, başrol ve yapımcılığı üstlendiği kısa film The House in the Envelope, 8 Saniye, Vergesst Mich Nicht, Küçük Esnaf, Müthiş Bir Film, Maide'nin Altın Günü filmlerinde de oynadı. Kendi yazdığı senaryoları da bulunan Demet Gül'ün rol aldığı tiyatro ve opera oyunları ise; Kanakstar, La Traviata, Der Wolf İst Tot, Battle of the Teutoburg Forest, Abduction from the Seraglio, Down Understanding, Hands Around, A Dream Play, Urteile.