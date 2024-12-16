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Uzun zamandır ortalıkta yoktu! O oyuncu Bahar'ın kadrosuna dahil oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 23:15
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin yer aldığı Bahar'a yeni bir oyuncu dahil oluyor. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen ve Ulan İstanbul'la hafızalara kazınan kadın oyuncu geliyor.

Uzun zamandır ortalıkta yoktu! O oyuncu Bahar'ın kadrosuna dahil oldu!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni sezonla birlikte yeni oyuncular da dahil oldu.

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Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner gibi isimlerin ardından dizi kadrosuna yeni bir ismi daha katıyor.

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YENİ KARAKTER GELİYOR...

Bahar'ın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağla ve Bahar'ın arasının bozulduğu görülürken yeni bir karakterin hikayeye dahil olduğu ortaya çıktı. O karakteri canlandıracak oyuncunun ise Demet Gül olduğu öğrenildi.

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DEMET GÜL KİMDİR?

1982 yılında Almanya'da doğan Demet Gül, Otto- Falckenberg-Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı. Almanya'da ise Mordkomission İstanbul serisi ve Notruf Hafenkante yapımlarıyla kitlelere ulaştı. Anduni, Lovelab, Einmal Hans Mit Schafer Soße, hem senaryo, başrol ve yapımcılığı üstlendiği kısa film The House in the Envelope, 8 Saniye, Vergesst Mich Nicht, Küçük Esnaf, Müthiş Bir Film, Maide'nin Altın Günü filmlerinde de oynadı. Kendi yazdığı senaryoları da bulunan Demet Gül'ün rol aldığı tiyatro ve opera oyunları ise; Kanakstar, La Traviata, Der Wolf İst Tot, Battle of the Teutoburg Forest, Abduction from the Seraglio, Down Understanding, Hands Around, A Dream Play, Urteile.

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Çekim hatası gündem oldu! Çekim hatası gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
bahar
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