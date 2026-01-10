MAGAZİN

Cennetin Çocukları için karar verildi! 2 isim birden veda ediyor

TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi. Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı TRT1'in Motto Yapım imzalı dizisi "Cennetin Çocukları"nda peş peşe iki ismin veda edeceği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennetin Çocukları için şaşırtan bir karar verildi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Cennetin Çocukları dizisinde iki önemli ismin veda edeceği öğrenildi. Motto Yapım imzalı dizinin “Arife”si Bihter Dinçel hafta başı ekrana gelecek 17. bölümde ekibe veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziyle ilgili son günlerde kulislerde bir veda bilgisi daha konuşuluyor. Ayvalık’ta çekilen dizinin Ayla’sı Melisa Şenolsun’un da projeden ayrılacağı söylentiler arasında.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip İskender'in Ege kıyılarında bir cenneti andıran Arafköy'e düşen yolculuğunu konu ediniyor. Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.

Çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın hayatı, oğlu Kâmil'in gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gözleri görmeyen kızı Ayşecik ile birlikte çiftlik işleriyle uğraşırken, diğer yandan kayıp oğlunu bulmak için çaresizce mücadele eder. İskender'in yolu, umut dolu mücadelesiyle sembolleşen Cennet Ana ile kesiştiğinde, her ikisinin de hayatı bambaşka bir şekil almaya başlar.

