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Uzun zıt anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlam bir kelimenin tamamen karşı anlamını ifade eden kelimeye denir. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin tam tersi olmasının yanı sıra yazılış ve okunuş bakımından da birbirinde farklıdır. Bununla birlikte zıt anlamlı kelimeler aynı bağlamda ve aynı görevde kullanılması gereken kelimelerdir. Zıt anlam yerine karşıt anlam kelimesi de zıt anlamlılar için kullanılabilir. Dilimizde her kelimenin olmasa da pek çok kelimenin zıt anlamlısı vardır. Peki uzun zıt anlamı nedir?

Uzun zıt anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun sözcüğü anlam olarak bir mesafe ölçümü sonrasında tanım olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu ölçüm en veya bol olabilir. Türkçede genel olarak boy ölçümünde kullanılan uzun kelimesinin zıt anlamlısı da yine aynı amaçla kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamın hemen her alanında kullanılan ve karşımıza çıkan uzun sözcüğü cümle içinde sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. Uzun kelimesinin anlamları:

  • İki ucu arasında fazla uzaklık olan
  • Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan
  • Ayrıntılı
  • Ayrıntılı olarak, derinlemesine
Eski zıt anlamlısı nedir? Eski zıt anlamlısı nedir?

Uzun kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Uzun sözcüğü iki ucunun arasında fazla mesafe olan anlamına gelir. Diğer bir anlamı maksi olan uzun kelimesi, sıfat olarak başlangıcı ve bitimi arasında fazla zaman aralığı bulunan ve çok süren anlamlarına gelir. Uzunun zıt anlamlısı olan kelime ise cümlede bu anlamların tam karşıtı olarak kullanılan kelimedir. Eski Türkçe bir kelime olan uzun dilimizde uzun yıllardan beri kullanılır. Uzun kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Kısa

Uzun zıt anlamlısı olan kelime de yine aynı şekilde cümle içinde sıfat olarak ve gerçek anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Kısa kelimesi uzunun "İki ucu arasında fazla uzaklık olan, maksi" anlamı doğrultusunda uzunun zıt anlamlısı olan kelimedir.

Fakir zıt anlamlısı nedir? Fakir zıt anlamlısı nedir?

Uzunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun kelimesinin zıt anlamı olan kelime kısa kelimesidir. Kısa sözcüğü uzunun tam aksine, boy uzunluğu az olan ve uzun karşıtı olarak tabir edilir. Ayrıca kısa sözcüğünün diğer bir anlamı ise az süren ve uzun olmayan olarak açıklanır. Zıt anlamlı kelimeler konusunun daha iyi anlaşılması için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Uzun zıt anlamlısı olan kısa kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bir basketçi olmasına rağmen boyu diğerlerinin arasında oldukça kısa kalıyordu.
  • Kısa boyuna rağmen ettiğin büyük lafların altında kalırsın dikkat et.
Öznel zıt anlamlısı nedir? Öznel zıt anlamlısı nedir?

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