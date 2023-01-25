Fakir zıt anlamlısı nedir? Fakir kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçedeki birçok kelime birden fazla anlama karşılık gelir. Türkçede birçok kelime farklı dillerden gelip zamanla aldığı eklerle dönüşmüş ve yerleşmiştir. Arapça kökenli olan fakir kelimesi sıfat ve isim görevinde kullanılmasının yanı sıra mecaz anlama da sahip bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre fakir kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Geçimini güçlükle sağlayan

Olması gerekenden az

Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş

Zavallı, kimsesiz

Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san

Fakir kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Fakir kelimesi birden fazla anlama ve eş anlama sahip olsa da fakirin zıt anlamlısı olan bir tane kelime vardır. Arapça kökenli olan fakir kelimesinin zıt anlamı olan kelime, fakirin "geçimini güçlükle sağlayan" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Fakir zıt anlamlısı:

Zengin

Zengin kelimesi de fakir gibi sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Farsça bir kelime olan zengin "Parası, malı çok olan" anlam doğrultusunda fakirin zıt anlamlısı olan kelimedir.

Fakirin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılanı o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Buna göre fakir kelimesinin zıt anlamı olan zengin kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler, deyimler ve atasözleri şu şekildedir: