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Öznel zıt anlamlısı nedir? öznelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gibi zengin bir dilde yer alan sözcüklerin zıt anlamlılarının öğrenilmesi oldukça mühimdir. Nitekim bir sözcüğün zıt anlamlısı ile birlikte öğrenilmesi, hem kişinin kelime dağarcığını zenginleştirmede hem de bu iki sözcüğün anlamının kavranmasında etkilidir. Öznel sözcüğünün de zıt anlamlısı sıklıkla araştırılırken, bu sözcüğün karşıt anlamlısının öznelin tam zıt karşıtı olduğu söylenebilir. Peki, öznel sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?

Öznel zıt anlamlısı nedir? öznelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir sözcüğün zıt anlamlısı bilindiği zaman her iki sözcüğün de ezberlenmesi ve anlamlarının kavranması kolaylaşır. Dolayısıyla öznel sözcüğünün anlamı açıklandıktan sonra zıt anlamlısı da belirtilebilir. Genelde öznel sözcüğünün yargı ve cümle gibi sözcüklerin başında sıfat olarak kullanıldığı bilinir. Bu bağlamda öznel sözcüğünün bireyle ve özne ile ilişkili olduğu tahmin edilebilir. Yani bu sözcüğün karşıt anlamlısı da bu anlamın karşıt anlamında olmalıdır.

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Öznel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Öznelin zıt anlamlısı için öznel sözcüğünün ne anlama geldiğinin açıklanması da önemlidir. Çünkü bu sözcüğün temel anlamı açıklandığı zaman karşıt anlamlısının öğrenilmesi de daha kolay olabilir. Dolayısıyla öznel sözcüğünün temel anlamı "Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan" olarak açıklanabilir. Öznel sözcüğünün temel anlamı TDK tarafından da belirtildiği şekilde açıklanmıştır. Bu doğrultuda öznel kelimesinin zıt anlamı:

  • Nesnel

Nesnel kelimesi öznelin zıt anlamlısıdır. Ancak burada hatırlatılması gereken bir detay da vardır. Öznel sözcüğü subjektif ile eş anlamlı olsa da bu sözcüğün zıt anlamlısı nesneldir. Çünkü subjektif sözcüğünün zıt anlamlısı da objektif olarak bilinmektedir. Dolayısıyla öznel ve objektifin zıt anlamlı sözcükler olarak belirtilmesi doğru değildir.

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Öznelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün zıt anlamlısı belirtildikten sonra her iki sözcük ile cümle kurulması son derece önemlidir. Çünkü bu sayede sözcüklerin anlamları daha net bir şekilde anlaşılabilir. Ancak öznel ve nesnel sözcükleri ile cümle kurulmadan önce nesnelin anlamının açıklanması da yerinde olacaktır. TDK'ye göre nesnel nesneye ilişkin, nesne ile ilgili ve öznel karşıtıdır. Yani öznel kişi ve özne ile ilişkili iken nesnel ise nesneyle ilgilidir. Bu doğrultuda hem öznel hem de öznel zıt anlamlısı ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Herhangi bir nesnel bilginin temellendirilmesi amacıyla öne sürülen argümanların öznellikten uzak olması gerekir.
  • Genel geçer olguların her koşulda nesnel veya gerçek olmadığı bilinir.
  • Kişisel yargılardan uzakken genelde bilimsel verilere dayanan yargılar literatürde nesnel yargılar olarak adlandırılır.
  • Bu konuda birbirimize dürüst olabilmemiz için öznel davranışımızı açık bir şekilde eleştirmemiz gerekir.
  • Öznel cümleler kişisel görüş ve yorum içerirken nesnel cümleler ise kanıtlanmış olan yargıları bildirir.
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