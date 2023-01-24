Öznel zıt anlamlısı nedir? öznelin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bir sözcüğün zıt anlamlısı bilindiği zaman her iki sözcüğün de ezberlenmesi ve anlamlarının kavranması kolaylaşır. Dolayısıyla öznel sözcüğünün anlamı açıklandıktan sonra zıt anlamlısı da belirtilebilir. Genelde öznel sözcüğünün yargı ve cümle gibi sözcüklerin başında sıfat olarak kullanıldığı bilinir. Bu bağlamda öznel sözcüğünün bireyle ve özne ile ilişkili olduğu tahmin edilebilir. Yani bu sözcüğün karşıt anlamlısı da bu anlamın karşıt anlamında olmalıdır.

Öznel kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Öznelin zıt anlamlısı için öznel sözcüğünün ne anlama geldiğinin açıklanması da önemlidir. Çünkü bu sözcüğün temel anlamı açıklandığı zaman karşıt anlamlısının öğrenilmesi de daha kolay olabilir. Dolayısıyla öznel sözcüğünün temel anlamı "Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan" olarak açıklanabilir. Öznel sözcüğünün temel anlamı TDK tarafından da belirtildiği şekilde açıklanmıştır. Bu doğrultuda öznel kelimesinin zıt anlamı:

Nesnel

Nesnel kelimesi öznelin zıt anlamlısıdır. Ancak burada hatırlatılması gereken bir detay da vardır. Öznel sözcüğü subjektif ile eş anlamlı olsa da bu sözcüğün zıt anlamlısı nesneldir. Çünkü subjektif sözcüğünün zıt anlamlısı da objektif olarak bilinmektedir. Dolayısıyla öznel ve objektifin zıt anlamlı sözcükler olarak belirtilmesi doğru değildir.

Öznelin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün zıt anlamlısı belirtildikten sonra her iki sözcük ile cümle kurulması son derece önemlidir. Çünkü bu sayede sözcüklerin anlamları daha net bir şekilde anlaşılabilir. Ancak öznel ve nesnel sözcükleri ile cümle kurulmadan önce nesnelin anlamının açıklanması da yerinde olacaktır. TDK'ye göre nesnel nesneye ilişkin, nesne ile ilgili ve öznel karşıtıdır. Yani öznel kişi ve özne ile ilişkili iken nesnel ise nesneyle ilgilidir. Bu doğrultuda hem öznel hem de öznel zıt anlamlısı ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir: