Eski zıt anlamlısı nedir? Eski kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden birçok sözcüğü, kelime dağarcığına alan Türkçe aynı zamanda kendi içerisinde de yeni kelimeler türetir. Türk dilinde bir kelimenin birden fazla tanımı olmasına karşılık birden fazla eş anlamı olabilirken zıt anlamlılık durumu bundan etkilenmez. Eski kelimesi de sıfat ve isim türlerinde farklı anlamlara sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre eski kelimesinin anlamları:
Eski kelimesi atasözlerinde ya da deyimlerde de kullanılan bir kelimedir. Eski kelimesi, başka kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler de üretebilir. Birden fazla tanımı ve eş anlamı bulunan eski zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır.
Zıt anlamlılık, eş anlamlılık ya da çok anlamlılıktan daha farklı sınırlara sahiptir. Örneğin kelimelerin çok anlamlı ya da az anlamlı olması eş anlamlı sayısını değiştirebilirken zıt anlamlıda böyle bir durum söz konusu değildir. Eş anlamda benzer anlamlar eş anlamlı olarak kabul edilebilse de zıt anlamlıda kesinlikle aynı bağlamda ve anlamda bir karşıtlık olması gerekir. Bu durumda zıt anlamlılar havuzu oldukça dardır. Eski kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Eskinin zıt anlamlısı:
Yeni kelimesi "çoktan beri var olmak" anlam doğrultusunda eskinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. Yeni kelimesi eskinin zıt anlamlısı olarak kullanılacağı zaman "kullanılmamış veya az kullanılmış" anlamında kullanılması gerekir.
Eski zıt anlamlısı olan yeni kelimesinin kullandığı bazı örnek cümleler şu şekildedir: