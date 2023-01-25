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Eski zıt anlamlısı nedir? Eski kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin dilleri arasında yer alan Türkçe, zengin bir kelime dağarcığına sahiptir. Dilimizde birçok kelime birden fazla tanıma sahip olabilir. Bu nedenle bu kelimelerin eş anlamlı kelimeleri de birden fazla olabilir. Ancak zıt anlamlılık kelimenin çok anlamlı olmasına karşılık çeşitlenmeyebilir. Bir kelime farklı türlerde farklı anlamlara gelebilir. Eski kelimesi de sıfat türünde birden çok tanımı olan bir kelimedir. Peki, eski kelimesinin karşıtı nedir?

Eski zıt anlamlısı nedir? Eski kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden birçok sözcüğü, kelime dağarcığına alan Türkçe aynı zamanda kendi içerisinde de yeni kelimeler türetir. Türk dilinde bir kelimenin birden fazla tanımı olmasına karşılık birden fazla eş anlamı olabilirken zıt anlamlılık durumu bundan etkilenmez. Eski kelimesi de sıfat ve isim türlerinde farklı anlamlara sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre eski kelimesinin anlamları:

  • Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
  • Önceki, sabık
  • Geçerli olmayan
  • Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan
  • Mesleğinde uzmanlaşmış
  • Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey
  • Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz

Eski kelimesi atasözlerinde ya da deyimlerde de kullanılan bir kelimedir. Eski kelimesi, başka kelimelerle bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler de üretebilir. Birden fazla tanımı ve eş anlamı bulunan eski zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır.

Erken zıt anlamlısı nedir? Erken zıt anlamlısı nedir?

Eski kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlılık, eş anlamlılık ya da çok anlamlılıktan daha farklı sınırlara sahiptir. Örneğin kelimelerin çok anlamlı ya da az anlamlı olması eş anlamlı sayısını değiştirebilirken zıt anlamlıda böyle bir durum söz konusu değildir. Eş anlamda benzer anlamlar eş anlamlı olarak kabul edilebilse de zıt anlamlıda kesinlikle aynı bağlamda ve anlamda bir karşıtlık olması gerekir. Bu durumda zıt anlamlılar havuzu oldukça dardır. Eski kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime mevcuttur. Eskinin zıt anlamlısı:

  • Yeni

Yeni kelimesi "çoktan beri var olmak" anlam doğrultusunda eskinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. Yeni kelimesi eskinin zıt anlamlısı olarak kullanılacağı zaman "kullanılmamış veya az kullanılmış" anlamında kullanılması gerekir.

En zıt anlamlısı nedir? En zıt anlamlısı nedir?

Eskinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Eski zıt anlamlısı olan yeni kelimesinin kullandığı bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Eski kıyafetlerini atıp yerine yenilerini aldı.
  • Defterleri o kadar kötü durumdaydı ki hediye olarak yeni defterler aldım.
  • Doğum günü hediyesi olarak yeni bir kitap istiyordu.
Eksi zıt anlamlısı nedir? Eksi zıt anlamlısı nedir?

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