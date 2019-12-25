Uzungeçit'te gençleri sevindiren karar! Evlenecek gençler için 9 maddelik karar

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde alınan düğün kararı bölgede takdir edildi. Belediye başkanı, jandarma karakol komutanı, 4 muhtar, köyün ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri ve gençler bir araya gelerek beldede 7’den 70’e

herkesin onayını aldıktan sonra bir karar aldı. Köy heyeti gençlerin önünü açmak ve fuzuli masrafların ortadan kaldırılması için 9 maddelik bir karar aldı.

DÜĞÜNLER 2 GÜNE İNDİRİLDİ



Karara göre, nikah kıyılmadan önce dinen uygun olmadığından dış çekim yapmak yasaklandı. 500 kilo et, 200 kilo pirinç geleneği kaldırıldı, tüm beldeye dağıtılan düğün yemeği kaldırıldı, sadece dışarıdan gelen misafirlere yemek verilmesi kararı alındı. Yaklaşık 150 bin lira tutarındaki altınlar 35 bin lira olarak belirlendi. Nişanlarda dağıtılan tatlı ve hediyelik eşyalar kaldırıldı. 3 gün süren düğünler 2 güne indirildi. Düğünlerde damat ve ailesi düğün masrafları 40 bin Türk lirasını geçmeyecek şeklinde karar alındı.

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, aldıkları kararın her hangi bir dayatma sonucu olmadığını vatandaşların özgür iradeleri ve köy heyetinin kararı sonucu olduğunu söyledi. Yıldız, “Aldığımız kararın beldemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kararı aslında 9 yıl önce aynen köy heyeti toplanmış başlık parası olan şu anki parayla 80 bin Türk lirasını buluyordu. Yıllardır başlık parası kaldırılmıştı ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi bizlerde belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Köyün yüzde 90’ını topladık, bu kararı aldık. Evlenmek isteyen bir çift düşünün evlilikten sonra borç batağına düştüğünde bunların ne mutluluğunu görebilirsiniz. Biz bunun önüne geçmek için kararımızı aldık” dedi.