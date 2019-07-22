Mynet Trend

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.07.2019 08:46 | Son Güncelleme

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de, geçen hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin renklerini taşıyan atkı ile fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ve 'mavi tişörtlü' olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu.

Uzungöl'de geçen hafta içerisinde yaşanan ve bir anda ülkenin gündemine oturan, turistik amaçlı Uzungöl'e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK paçavrası sanılmasının ardından başlayan olayların tartışılan ismi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinden olduğunu söyleyen Sedat Avcı, Türk bayrağını arkasına alarak çektiği ve aynı anda YouTube, Twitter ve Facebook’ta paylaştığı videoda olay günü yaşananları anlattı ve kendini savundu.

Uzungöl'de yaşanan olaydan sonra hakkında söylenenlere video çekerek cevap verme gereğini hissettiğini belirten Avcı, "Hakkımda asılsız, yalan, iftira ve tehdit yazıldı çizildi. Hatta meclise kadar götürdüler bu işi" diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.

"SİNİRLİYDİM, TİTRİYORDUM"

Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, “Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum” ifadeleriyle olayın nasıl başladığına dair bilgi verdi.

"DAYANAMADIM"

Sakinleşmek için 20-25 dakika dolaştığını ve tekrar aynı yere döndüğünü aktaran Avcı, “Aynı yere döndüğümde, o ‘beyaz turist’ denen, bence provokatör kendisi, elinde Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı dediğiniz bayrak değil; PKK’nın, hani sarı-kırmızı oluyor da, içinde Kürdistan yazıyor ya, işte o paçavrasını açarak resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim elindeki o paçavrayı aldım elinden” diyerek o anlık duygularıyla konuşma yaptığına değindi.

"IRAKLILAR 'NO CAMERA' DEDİ"

Kendisinin Iraklı grupla konuşurken eşinin de o anları olayı saptırmasınlar diye kayda aldığını belirten Avcı, “Turist dediğiniz insanlar, ‘No camera!’, ‘Çekme!’ diyerekten eşime müdahale etmeye çalışıyor, elindeki kamerayı kapattırmaya çalışıyordular. Turiste saldırıyorsam işte kayıt. Niçin kapattırmaya çalışıyorsun o zaman? Art niyetin yoksa, provokasyon etmek istemiyorsan, Türkiye’yi karıştırmak istemiyorsan niçin bunu yapıyorsun?” sözleriyle Iraklı turistlerle aralarında yaşanan diyalogu anlattı.

"KARDEŞİZ BİZ"

Avcı, konuşmasının devamında kendini şu sözlerle savundu:

"Ben, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen, şu bayrak altında yaşamayı kabul eden herkesle kardeşim. Onlar benim öz kardeşim. Ama bu bayrak altında değil de, başka paçavralar altında yaşamak istiyorsa, benim Erzincan’ımı, benim vatanımın herhangi bir karışını o pislik paçavranın altında işgal etmek istiyorsa müsaade etmem. Gücüm yettiğince, yapabildiğimce bırakmam. Gitsinler istedikleri başka yere. Vatanımı, bu kutsal vatanı hiç kimse parçalayamaz, bölemez. Kardeşiz biz. Ama bayrağıma, vatanıma, milletime saygı gösterecek"

Kendisiyle alakalı konuşulanlara tepki gösteren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl insanlarsınız? İki tane Tunceli’de 7-8 yaşındaki Kürt kardeşimiz onların döşediği mayına basıp patlıyor, gıkınız çıkmıyor. O paçavrayı astığında, ben müdahale ettiğimde yazıp çiziyorsunuz. Şunu bilin, bu vatanı bölemezsiniz, parçalayamazsınız"

Çıkan olayların ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında inceleme başlattığı Avcı’nın, kısa süre içerisinde ifadesinin alınması bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attıMarket sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı
'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar
Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf ettiBabasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon uzungöl

En Çok Okunan Trend Haberler

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

NASA'yı pişman eden haber! Tam 1,8 milyon dolara satıldı!

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Bomba iddia! Dünya bu takası konuşacak

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Yeni imajı olay olmuştu! Rol arkadaşından yorum geldi

Kayınbirader dehşeti! Duyan hastaneye koştu

Kayınbirader dehşeti! Duyan hastaneye koştu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 14 yorum
DOGRUSUNU YAPTIN BİLADER HELAL
az bile yapmış bunlara bunlar özel olarak gelmişler yakında orda bir olay bile olur
kardeşlik hikaye gerçek kardeşlik böyle olmaz.
bir pontusluyada bu yakışırdı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı

Sular çekildi, yeniden ortaya çıktı

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

'Pati Festivali'ne yoğun ilgi! İlginç kıyafetlerle yarıştılar

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

Husumetli olduğu kişiyi av tüfeği ile öldürdü

Av tüfeğiyle dehşet saçtı!

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

Serinlemek için gölete girmişlerdi! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.