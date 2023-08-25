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Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

25.08.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından, iç organlarını sıkıştıran 5,5 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

Kent merkezinde yaşayan 46 yaşındaki Nilüfer Dikme, karnındaki şişkinlik, halsizlik ve bulantı şikayetiyle kentteki bir özel hastaneye gitti.

Tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Dikme ameliyata alındı.

KİTLE KARIN BÖLGESİNİ DOLDURMUŞ

Hastane Başhekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rıfkı Karabatak tarafından yapılan ameliyatta, kadının karın bölgesinden 50 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre genişliğinde 5,5 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Karabatak, AA muhabirine, yaklaşık üç aydır süren şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın muayenesinde, karnın içini tamamen kaplayan bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

Büyük kitle olduğu için kanser riskini göz önüne alarak birtakım tetkikler ve görüntüleme yaptıklarını anlatan Karabatak şöyle konuştu:

"Ameliyat öncesi her türlü riskleri hastamızla paylaştık. Hastamız da sağ olsun bize güvendi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Sanki büyük bir karpuz büyüklüğündeki yumurtalık kistini çıkardık. Kitle, hastanın karnında çok hızlı büyüme yapmış ve adeta karın bölgesinin tamamını doldurmuş. Kitle aynı zamanda bağırsakları ve diğer organları sıkıştırmış. Hastamız şimdi düz bir karınla yeniden doğmuş gibi hayatına devam edecek. Yumurtalık kisti kadın hastalarda görülen bir durum ancak bu şekline az rastlanıyor."

KENDİSİNİ HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYOR

Nilüfer Dikme ise ağrısının olmadığını, karnındaki şişlik kendisini rahatsız edince hastaneye gittiğini dile getirdi.

Doktorunun karnında büyük bir kitle olduğunu söylediğinde şaşırdığını belirten Dikme, "Allah'a şükür hocam ameliyat etti ve kitleden kurtuldum. 50 santimetrelik bir şey çıktı karnımdan şok oldum. Yaklaşık 11 ay önce kardeşimi kaybettim. Üzüntü nedeniyle oluyor sanmıştım. Maalesef öyle değilmiş. Hastaneye 59 kilogramla geldim, 53 kilogram olarak gideceğim. Hafiflediğimi hissediyorum." dedi.

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