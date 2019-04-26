V35 için Android Pie güncellemesini yayınladı

çeyrekte ise yeni Android sürümünün kararlı versiyonu yayınlanmış oluyor. Üreticiler tarafından bu işletim sisteminin elden geçirilip kullanıma sunulması ise 4. çeyreği buluyor.

Elbette bu en iyi senaryo. Zira 2019’un ilk çeyreğini de geride bırakmamıza rağmen hala Android Pie güncellemesi almamış olan onlarca model mevcut. Üstelik burada bahse konu olan modeller, üst segmente hitap eden cihazlar.

Üreticilerin uygun fiyatlardan satışa sundukları orta ya da giriş segmentindeki modellere güncelleme vermemesi ya da geç vermesi anlaşılabilir. Fakat ufak bir servet ödeyerek satın alınan amiral gemisi modellerine Android güncellemelerinin geç veriliyor oluşu gerçekten büyük bir skandal.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulup henüz güncelleme almayan modellerden biri olan LG V35, sonunda geçtiğimiz gün Android 9’a yükseltildi. Güncelleme şimdilik yalnızca Güney Kore’de kullanıma sunuldu. Fakat güncellemenin global ölçeğe yayılması da çok uzun sürmeyecektir.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. LG V35 hali hazırda ülkemizde raflardaki yerini almış değil. LG V30’un revize edilmiş bir versiyonu olan V35 sınırlı sayıda ülkede satışa sunulmuştu.

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