SPOR

Vagner Love Alanyaspor'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 08:17 | Son Güncelleme

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada skor bulamayan tek takım olan Alanyaspor eski oyuncusu Vagner Love'a kanca attı. Vagner Love’ın da Turuncu-Yeşilliler’den gelen teklife olumlu yaklaştığı, son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Vagner Love Alanyaspor'a geri dönüyor

Sezona kötü başlayan Alanya geride kalan 3 hafta sonunda skor üretmeyi başaramayan tek takım oldu Süper Lig’de.

Hafta sonu Galatasaray deplasmanında 6-0 kaybeden Turuncu-Yeşilliler’de teknik direktör Mesut Bakkal ofansif anlamdaki sıkıntılardan yakınmış ve transfer yapmaları gerektiğini ifade etmişti. Yönetimin de kötü gidiş sonrası harekete geçtiği ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’a sattıkları Vagner Love’a geri dönmesi için teklifte bulundukları öğrenildi.

Brezilyalı oyuncunun menajerinin Alanya’da görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

2016-2017 sezonunda Alanya’da 28 maçta attığı 23 golle Süper Lig’in en skorer ismi olan Vagner Love’ın şehri çok sevdiği bu nedenle eski takımına dönmeyi istediği gelen bilgiler arasında. Transfer yarın gece sona ereceği için alternatif isimlerle vakit kaybetmek istemeyen Alanya’nın Beşiktaş’ı ikna edip sezon sonuna kadar eski oyuncusunu kiralamayı hedeflediği kaydedildi.

(FANATİK)

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