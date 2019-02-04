Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı

Beşiktaş'ta transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrılan ve Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulüpte 5 ay boyunca para alamadığını ve kendisiyle hiçbir şekilde diyalog kurulmadığını iddia eden golcü futbolcu, "Maaşımı alamadığım takdirde FIFA'ya başvuracağımı söylediğim zaman beni aradılar ve anlaşma sağladılar. Tanrı'ya şükürler olsun, yaptığım için mutluyum" dedi.

Gazete Esportiva'ya röportaj veren Vagner Love, "Beşiktaş'ta en büyük sorun, benimle konuşulmamasıydı. Maaşımı alamadığım takdirde FIFA'ya başvuracağımı söylediğim zaman beni aradılar ve anlaşma sağladılar. Ama öncesinde benimle hiç kimse diyalog kurmadı. Bir sorun varsa yüzüme söylemeleri gerekiyordu. Kulüp maddi zorluklarla karşı karşıyaydı ama benimle hiç konuşmadılar. 5 ay boyunca paramı alamadım. Yaptıklarım için mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun rahat bir hayatım var" dedi.

"CORINTHIANS BENİ ÇOK İSTEDİ"

Transfer döneminde birçok teklif aldığını ancak Corinthians'ın kendisini çok istediğini belirten Love, "Ayrılma kararı verdiğim zaman benimle ilk temasa geçen kulüp Corinthians oldu. Elbette diğer kulüplerle de görüştüm ama bildiğim yerde olmak istedim. Her gün insanlar mesaj gönderdi, buraya gelmem için" ifadelerini kullandı.

Vagner Love bu sezon Beşiktaş ile 16 resmi maça çıktı ve 7 gol attı. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Brezilya'nın Corinthians takımına transfer oldu. (Futbol Arena)

