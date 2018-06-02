Vagner Love'dan Beşiktaş'a FIFA tehdidi

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love ülkesinin basınına yaptığı açıklamada şok etkisi yaşattı. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'ın kendisine borcu olduğunu ve bu paranın ödenmemesi durumunda FIFA'ya başvurmayı düşündüğünü söyledi. Bu gelişme Siyah- Beyazlı yönetimde tedirginliğe neden oldu.
TEMASA GEÇİLDİ
Bu arada kendisini isteyen Flamengo kulübünün menajeriyle temasa geçtiğini vurgulayan Vagner Love, "Önce Beşiktaş'ın ne yapmak istediğini öğrenmem gerekiyor. Aynı zamanda Beşiktaş ile sözleşmem var. Kısa süre içinde ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş ile Flamengo'nun bonservisim konusunda anlaşma- sı gerekiyor" diye konuştu.
(TAKVİM)
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