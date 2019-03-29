Vagner Love: Transferime Fikret Orman izin vermedi

Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Brezilya'nın Corinthians takımına transfer olan Vagner Love, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve devre arasında siyah beyazlı kulüple yollarını ayırarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

Tecrübeli futbolcu, siyah beyazlı takımda oynadığı dönemde Santos'tan teklif aldığını ancak Başkan Fikret Orman'ın transfere izin vermediğini söyledi. Devre arasında kendisine teklif yapan tek kulübün de Corinthians olduğunu belirten Love, "Büyük bir mutlulukla imza attım" dedi.

Beşiktaş'ta yeteri kadar şans bulamadığını Brezilya'ya dönmek istediğini ifade eden Love, "Ben, olayları akışına bırakan insanım. Devre arasında bana somut bir teklifte bulunan tek takım Corinthians'tı ve buraya döndüğüm için çok şanslıyım" sözlerini kullandı. Siyah beyazlı takım ile olan sözleşmesini feshederken 1 dakika bile düşünmediğini belirten yıldız isim, Flamengo'nun da menajeriyle görüştüğünü ancak resmi bir teklifte bulunmadığını kaydetti.



