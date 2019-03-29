Vagner Love: Transferime Fikret Orman izin vermedi

Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Brezilya'nın Corinthians takımına transfer olan Vagner Love, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve devre arasında siyah beyazlı kulüple yollarını ayırarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.
Tecrübeli futbolcu, siyah beyazlı takımda oynadığı dönemde Santos'tan teklif aldığını ancak Başkan Fikret Orman'ın transfere izin vermediğini söyledi. Devre arasında kendisine teklif yapan tek kulübün de Corinthians olduğunu belirten Love, "Büyük bir mutlulukla imza attım" dedi.
Beşiktaş'ta yeteri kadar şans bulamadığını Brezilya'ya dönmek istediğini ifade eden Love, "Ben, olayları akışına bırakan insanım. Devre arasında bana somut bir teklifte bulunan tek takım Corinthians'tı ve buraya döndüğüm için çok şanslıyım" sözlerini kullandı. Siyah beyazlı takım ile olan sözleşmesini feshederken 1 dakika bile düşünmediğini belirten yıldız isim, Flamengo'nun da menajeriyle görüştüğünü ancak resmi bir teklifte bulunmadığını kaydetti.
Arjantinli yıldızdan flaş milli takım kararı!
'Bu fotoğraftakilerin ortak özelliği nedir?'
Fenerbahçe'den 'farklı' prova
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
G.Saray'a Belçikalı yıldız!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
Trabzonspor'a kötü haber
Fikret Orman'dan Cenk Tosun bombası
Fikret Orman'dan Kagawa hamlesi
'Ünal Karaman bizim evladımız'
En değerli yine Moses oldu!
Pato'nun yeni takımı belli oldu
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Okuyucu Yorumları 0 yorum