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Vahşet evi! 2 yaşındaki bebek ve annesini pompalı tüfekle vurdu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 02:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde cinnet getiren bir kişi beraber yaşadığı kadını ve kadının 2 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle vurduktan sonra kendi canına kıymaya kalktı. Kadın ve 2 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, cinnet geçiren kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Vahşet evi! 2 yaşındaki bebek ve annesini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, saat 23.00 sıralarında Seyrekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte bakıcılık yaptığı öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdiği iddia edilen O.K. (27) birlikte yaşadığı Gizem T. (24) ve Gizem T.’nin oğlu Kaan K.’yı (2) pompalı tüfekle vurduktan sonra canına kıymaya kalktı.

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem T. ve oğlu Kaan K. olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Pompalı tüfeği göğsüne dayayıp ateş eden O.K. ise ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Tedavi altına alınan O.K. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Gizem T. ve oğlu Kaan K. cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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izmir Ödemiş pompalı tüfek silahlı saldırı

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