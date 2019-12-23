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Vahşetin böylesi! Otomobil kullanırken yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana'da otomobil kullanırken yanındaki kadına bıçakla saldıran şüpheli, kadının çığlıkları üzerine arabanın çevresine toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Murat K., merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan A.'yı ağzından bıçakla yaraladı.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA DARBETTİ

Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve darbetmeye devam eden sürücü K.'ya vatandaşlar müdahale etti.

K., çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan K. ve A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYUNCA FARK ETTİLER

Görgü tanıkları, aracı kullanan Neslihan A.'nın çığlık atmaya başladığını, bunun üzerine aracın başına toplanan vatandaşların kadının bıçaklanmış olduğunu görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Murat K.'yı darbetmeye başladığını anlattı.

Olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise A.'nın kullandığı aracın yol ortasında aniden durduğu, vatandaşların aracın başına koşuştuğu ve Sapmaz'ı aracın içinden çıkararak darbettiği görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bu adamı döven vatandaşlar hepinizin ellerinden öperim ❤️❤️❤️
ilk defa güzel bir hareket gördük , böylelerini komaya sokacaksin
Böyle manyakları aslanla aynı kafese kapatacaksınız kardeşim!!!
adamın dilimi kesseydiniz. ellerini kırsaydınız darp etmek nedir be .
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