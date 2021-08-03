Vahşide katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yürek sızlatan Selda Bağcan paylaşımı: Sanırım onu görmeden öleceğim

28 Temmuz'dan bu yana aranan 21 yaşındaki kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'nun iş için buluştuğu emlakçı adam tarafından tecavüz edilip boğulduğu cansız bedeninin de 5 parçaya ayrılıp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

"SANIRIM SELDA BAĞCAN'I GÖRMEDEN ÖLECEĞİM"

Vahşi bir cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Genç kızın Twitter hesabından hayranı olduğu Selda Bağcan'ı "Sanırım Seldan Bağcan'ı görmeden öleceğim" tweeti ortaya çıktı. Haytaoğlu, Selda Bağcan için attığı başka bir tweette ise "Tanrım kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya" yazmış.





