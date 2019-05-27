Vajinaplasti işlemi nasıl yapılmaktadır

Vajinaplasti (vajina daraltma işlemi) son zamanlarda gerek fonksiyonel olarak gerekse estetik olarak hastaların çok talep ettiği cerrahi müdahalelerden birisidir. Bu tür bir işlem genellikle sedasyon ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu işlemde vajinanın ön ve arka duvarından dokular çıkarılır ama işlem sonuçlarını kalıcı olabilmesi için aynı zamanda vajina etrafında bulunnan kas dokularında da bir daraltma işlemi yapılabilmektedir. İşlem sonrasında genellikle belli bir süre istirahat etmek ve yüzme, spor yapma, cinsel aktivite gibi aktivitelerden bir süre uzak kalmak gerekmektedir. Bu tür cerrahi işlemler genellikle jinekologlar tarafından uygulanmaktadır.



