Mynet Trend

Vajinaplasti işlemi nasıl yapılmaktadır

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 27.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Karamürsel cevapladı; Vajinaplasti işlemi nasıl yapılmaktadır?

Vajinaplasti (vajina daraltma işlemi) son zamanlarda gerek fonksiyonel olarak gerekse estetik olarak hastaların çok talep ettiği cerrahi müdahalelerden birisidir. Bu tür bir işlem genellikle sedasyon ya da genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu işlemde vajinanın ön ve arka duvarından dokular çıkarılır ama işlem sonuçlarını kalıcı olabilmesi için aynı zamanda vajina etrafında bulunnan kas dokularında da bir daraltma işlemi yapılabilmektedir. İşlem sonrasında genellikle belli bir süre istirahat etmek ve yüzme, spor yapma, cinsel aktivite gibi aktivitelerden bir süre uzak kalmak gerekmektedir. Bu tür cerrahi işlemler genellikle jinekologlar tarafından uygulanmaktadır.


Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Genital estetik ne demektir?Genital estetik ne demektir?
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vajinaplasti sağlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Oruç tutanlar bu suya koşuyor!

Oruç tutanlar bu suya koşuyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Labioplasti nedir?

Labioplasti nedir?

Genital estetik ne demektir?

Genital estetik ne demektir?

Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...

Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...

Sigara alerjisi kadınları olumsuz etkiliyor

Sigara alerjisi kadınları olumsuz etkiliyor

Beyin kanseri erkekleri daha çok etkiliyor

Bunu çoğumuz yapıyoruz! Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...

Bağırsak tedavisinde umut yaratan yöntem: Doğrudan probiyotik

Bağırsakların 'yaşam suyu' umut oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.