Vakıf üniversitelerinde rekor zam: En pahalı bölümler açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri de netleşti. Birçok üniversite geçen yıla göre yüzde 40 ile yüzde 159 arasında zam yaparken, özellikle sağlık alanındaki programların ücretleri dikkat çekti.

EN PAHALI PROGRAM TIP OLDU

Kılavuza göre en yüksek yıllık öğrenim ücreti, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 milyon 740 bin TL olarak açıklandı.

Onu sırasıyla şu programlar izledi:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp: 3,3 milyon TL

Koç Üniversitesi Tıp: 3 milyon 249 bin TL

Üsküdar Üniversitesi Tıp: 2 milyon 495 bin TL

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp: 2 milyon 423 bin 674 TL

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp: 2 milyon 415 bin TL

Yeditepe Üniversitesi Tıp: 2 milyon 300 bin TL

Diş hekimliği ve hukuk programlarında da ücretler 2 milyon TL seviyesini aştı.

Üniversitelerin kılavuzda açıkladığı ücretler üzerinden çeşitli indirimler uygulanabiliyor.

ARA SINIFLARA %25 ZAM SINIRI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8 Temmuz'da aldığı kararla 2026-2027 eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i geçemeyeceğini açıkladı.

YÖK'e, bazı vakıf üniversitelerinin ara sınıf kayıt yenileme işlemlerini beklettiğine ilişkin şikayetlerin ulaştığı, uygulamanın sürmesi halinde ilgili kurumlar hakkında inceleme başlatılabileceği bildirildi.

OBP TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl yalnızca öğrenim ücretleri değil, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulaması da yeniden tartışma konusu oldu.

Adaylar, farklı liselerde uygulanan notlandırma sistemleri nedeniyle aynı sınav başarısına rağmen sıralamalarda büyük farklılıklar oluştuğunu savundu.

Örnek olarak;