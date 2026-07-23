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Vakıf üniversitelerinde rekor zam: En pahalı bölümler açıklandı!

2026-YKS tercih maratonu ile birlikte vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri de açıklandı. Bu yıl bazı programlarda ücret artışları yüzde 159'a kadar çıkarken, tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi bölümlerde yıllık eğitim maliyeti milyonlarca lirayı buldu. İşte detaylar…

Vakıf üniversitelerinde rekor zam: En pahalı bölümler açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından vakıf üniversitelerinin 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri de netleşti. Birçok üniversite geçen yıla göre yüzde 40 ile yüzde 159 arasında zam yaparken, özellikle sağlık alanındaki programların ücretleri dikkat çekti.

Vakıf üniversitelerinde rekor zam: En pahalı bölümler açıklandı! 1

EN PAHALI PROGRAM TIP OLDU

Kılavuza göre en yüksek yıllık öğrenim ücreti, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 milyon 740 bin TL olarak açıklandı.

Onu sırasıyla şu programlar izledi:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp: 3,3 milyon TL
Koç Üniversitesi Tıp: 3 milyon 249 bin TL
Üsküdar Üniversitesi Tıp: 2 milyon 495 bin TL
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp: 2 milyon 423 bin 674 TL
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp: 2 milyon 415 bin TL
Yeditepe Üniversitesi Tıp: 2 milyon 300 bin TL

Diş hekimliği ve hukuk programlarında da ücretler 2 milyon TL seviyesini aştı.

Üniversitelerin kılavuzda açıkladığı ücretler üzerinden çeşitli indirimler uygulanabiliyor.

ARA SINIFLARA %25 ZAM SINIRI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8 Temmuz'da aldığı kararla 2026-2027 eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i geçemeyeceğini açıkladı.

YÖK'e, bazı vakıf üniversitelerinin ara sınıf kayıt yenileme işlemlerini beklettiğine ilişkin şikayetlerin ulaştığı, uygulamanın sürmesi halinde ilgili kurumlar hakkında inceleme başlatılabileceği bildirildi.

Vakıf üniversitelerinde rekor zam: En pahalı bölümler açıklandı! 2

OBP TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl yalnızca öğrenim ücretleri değil, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) uygulaması da yeniden tartışma konusu oldu.

Adaylar, farklı liselerde uygulanan notlandırma sistemleri nedeniyle aynı sınav başarısına rağmen sıralamalarda büyük farklılıklar oluştuğunu savundu.

Örnek olarak;

  • Diploma notu 73 olan bir adayın sıralaması 9 binden 17 bine geriledi
  • 23 bin 801'inci sıradaki aday 29 bin 771'inci sıraya düştü
  • Diploma notu 64,5 olan bir adayın sıralaması 196 binden 243 bine geriledi
  • Bazı adaylar ise 461 binden 587 bine, 662 binden 810 bine kadar gerileme yaşadı
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Anahtar Kelimeler:
Oxford Üniversitesi özel okul üniversite tıp fakültesi yks
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