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Okullarda yeni dönem: Her aileye rehber atanacak!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından devletin tüm kurumlarını kapsayacak ortak çalışmaya göre, her aileye rehber atanacak. Böylece, Türkiye genelinde çıkarılacak risk haritaları Aile Rehberi'yle entegre edilerek, benzer vakaların önüne geçilecek.

Okullarda yeni dönem: Her aileye rehber atanacak!
Devrim Karadağ

Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki peş peşe düzenlenen okul saldırılarına karşı yeni dönem başlıyor. Hükümet bu kapsamda yeni bir çalışma başlattı.

HER AİLEYE 'REHBER'

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; her aileye ‘rehber’ atanacak. 81 ilde çıkarılan sosyal risk haritaları, Aile Rehberi'yle entegre edilip, sivil toplum kuruluşlarından mahalledeki muhtarlara kadar tüm paydaşlar uygulamaya dahil edilip vakalar gerçekleşmeden müdahale edilecek. Kurumlar arası iş birliği güçlendirilecek.

Okullarda yeni dönem: Her aileye rehber atanacak! 1

ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMENLERE RİSK TARAMASI

Çözüm sadece okul içinde değil okul dışında da aranacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda anket temelli risk taraması yapılacak. Böylelikle öğrencinin damgalama riski tamamen ortadan kaldırılacak. Tarama, sadece öğrencilere değil veli ve öğretmenlere de uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRECEK

Öğrencinin risk düzeyine göre aile hekimi veya hastanede psikolog/psikiyatrlara yönlendirme yapılacak. Herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için yüksek risk düzeyindeki öğrencilerin hastane randevuları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak. 24 saat içinde aile bilgilendirilecek. Tespit edilen tanı, ileride işe alıma engel olmaktan çıkarılacak.

Okullarda yeni dönem: Her aileye rehber atanacak! 2

RUH SAĞLIĞI, ZORBALIK DURUMU VE İNTİHAR RİSKİ SORGULANACAK

Taramalarda, genel ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü, tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı, akran zorbalığı, zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapma durumu, kendine zarar verme riski, intihar riski sorgulanacak.

AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK MANEVİ DEĞERLERE VURGU

Dijital dünyanın risklerine karşı farkındalık geliştirmeleri sürecek. Çocuklar; aileyi ayağa kaldıracak, aileyi güçlü tutacak manevi değerlerle donatılacak. Öğrencilerin öz benlik bilinçlerini artıracak, sosyal becerilerini kuvvetlendirecek çalışmalar hızlandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rehber okul aile eğitim
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