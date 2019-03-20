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VakıfBank üst üste 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2019 20:54 | Son Güncelleme

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan sarı-siyahlılar, toplamda 11. kez yarı final oynama hakkı kazandı.

VakıfBank üst üste 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rus takımı Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara-Stuttgart maçının galibi ile oynayacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner)
Dinamo Moskova: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Babeshina, Lazereva)
Setler: 25-19, 25-16, 25-8
Süre: 65 dakika (25, 22, 18)

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Anahtar Kelimeler:
vakıfbank cev şampiyonlar ligi

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