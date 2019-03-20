VakıfBank üst üste 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rus takımı Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara-Stuttgart maçının galibi ile oynayacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner)
Dinamo Moskova: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Babeshina, Lazereva)
Setler: 25-19, 25-16, 25-8
Süre: 65 dakika (25, 22, 18)
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