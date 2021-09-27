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Valbuena'dan kızdıran sözler! ''Fenerbahçe...''

27.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki rakibi Oylmpiakos'un yıldızı Valbuena, Perşembe günü oynanacak maç öncesi eski takımına gözdağı verdi. Valbuena, Asteras maçından sonra, "Bugün iyi oynadık ve zafer kazandık. Şimdi sıra Fenerbahçe'de" yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti

Valbuena'dan kızdıran sözler! ''Fenerbahçe...''

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, ligde oynadığuı Asteras maçını 2-0'lık skorla kazandı. Liderlik koltuğuna oturan Olympiakos'ta eski Fenerbahçeli Valbuena'dan maç sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SIRA FENERBAHÇE'DE"

Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

KADIKÖY'E GELECEK

Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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