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Valbuena'dan PSG yorumu: Mutsuz değilim

FRANSA HABERLERİ  | 17.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine üzülmediğini söyledi.

Mathieu Valbuna, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Manchester United'a elenmesi hakkında konuştu.

Olay yorum

Fransa basınına konu hakkında açıklama yapan Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi.

Fransa basınına konu hakkında açıklama yapan Valbuena, PSG'nin Devler Ligi'ne veda etmesine üzülmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena, "PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için mutsuz olmadım.

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena, "PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için mutsuz olmadım.

UEFA puanları adına ülke için önemli ama Marsilya taraftarı olarak Paris Saint-Germain'i destekleyemeyiz. Marsilya taraftarı, onların elenmesinden çok mutlu" dedi.

UEFA puanları adına ülke için önemli ama Marsilya taraftarı olarak Paris Saint-Germain'i destekleyemeyiz. Marsilya taraftarı, onların elenmesinden çok mutlu" dedi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2006-2014 yılları arasında Marsilya'da oynadı.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, 2006-2014 yılları arasında Marsilya'da oynadı.
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Fenerbahçe valbuena psg Fransa Spor Toto Süper Lig marsilya

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