Valbuena: Gerçek Fenerbahçeli oldum

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 6 Kasım'da alınan 6-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ilgili konuşan Valbuena, "Buraya geldiğimden beri bugün bana hep söylendi, bu maç bana anlatıldı. 6-0'lık galibiyetimizin olduğu günün yıldönümündeyiz. O yüzden Fenerbahçe taraftarları ve camiası için çok özel bir gün. Bugün o maçın 16'ncı yılı. Fenerbahçe için gerçekten özel bir tarih. Böyle maçlarda böyle atmosferlerde böyle galibiyetler almak her zaman son derece kıymetlidir. Taraftarları her zaman mutlu eder. Ben o maçın gollerini de izledim. Gerçekten Fenerbahçe için harika bir gece olmuş" dedi.

"ARTIK GERÇEK BİR FENERBAHÇELİ OLARAK GÖRÜLÜYORUM"

Galatasaray'a attığı golün ardından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görüldüğünü belirten Valbuena, "Geldiğim günden beri bu konu da söyleniyordu bana: 'Galatasaray'a gol atmalısın, eğer onlara gol atarsan o zaman gerçek bir Fenerbahçe futbolcusu, gerçek bir Fenerbahçeli olursun' diyorlardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman sıra dışı ortamların olduğu akşamlardır. Ben de sonunda rakibimize golümü attım. Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum. Benim için son derece mutluluk verici bir durum" ifadelerini kullandı.