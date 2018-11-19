Valbuena: Kötü günler geride kaldı

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sahada olduğunda aşık bir adama dönüştüğünü çünkü futbolu çok sevdiğini söyleyerek, “Her sabah bu işi yaptığımdan onur duyarak, futbol oynayacağımı düşünerek mutlulukla yatağımdan kalkıyorum” dedi.

“Futbola gerçekten tutkuyla bağlıyım, çok seviyorum” diyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, “Sahada olduğumda büyük bir aşk duyuyorum, bu işi yapmayı seviyorum, futbola aşığım. Her sabah uyandığımda bu işi yaptığımdan onur duyarak, birazdan futbol oynamaya gideceğimi düşünerek mutlulukla yatağımdan kalkıyorum. Harika bir işim var, futbola karşı büyük bir tutku duyuyorum ve insanlara sahada yaptıklarımla, davranışlarımla bunu yansıtmaya çalışıyorum. Gerçekten aşığım futbola” diye konuştu.

“Böyle bir kariyerim olduysa kendime olan inancımdan ve futbola olan aşkımdan dolayı oldu” diyen Valbuena, “Sahaya çıktığımda başka hiçbir şey düşünmüyorum, sadece futbolu düşünüyorum. Kazanmayı, mücadele etmeyi seviyorum. Böyle bir kariyerim olduysa tamamen kendime olan inancımdan ve işime olan aşkımdan dolayı oldu. Gerçekten çalışmayı seviyorum” diye konuştu.