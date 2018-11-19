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Valbuena: Kötü günler geride kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

“Kariyerimi kendime olan inancım ve futbola olan aşkıma borçluyum” diyen Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena, teknik heyetin kararlarına her zaman saygı duyduğunu belirterek, “Sezon başında çok fazla katkı veremedim, fazla oynayamadım. Bunun sonucu olarak kesinlikle mutlu değildim. Ama şu an mutluyum, forma giyiyorum” ifadelerini kullandı.

Valbuena: Kötü günler geride kaldı

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena sahada olduğunda aşık bir adama dönüştüğünü çünkü futbolu çok sevdiğini söyleyerek, “Her sabah bu işi yaptığımdan onur duyarak, futbol oynayacağımı düşünerek mutlulukla yatağımdan kalkıyorum” dedi.

“Futbola gerçekten tutkuyla bağlıyım, çok seviyorum” diyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, “Sahada olduğumda büyük bir aşk duyuyorum, bu işi yapmayı seviyorum, futbola aşığım. Her sabah uyandığımda bu işi yaptığımdan onur duyarak, birazdan futbol oynamaya gideceğimi düşünerek mutlulukla yatağımdan kalkıyorum. Harika bir işim var, futbola karşı büyük bir tutku duyuyorum ve insanlara sahada yaptıklarımla, davranışlarımla bunu yansıtmaya çalışıyorum. Gerçekten aşığım futbola” diye konuştu.

“Böyle bir kariyerim olduysa kendime olan inancımdan ve futbola olan aşkımdan dolayı oldu” diyen Valbuena, “Sahaya çıktığımda başka hiçbir şey düşünmüyorum, sadece futbolu düşünüyorum. Kazanmayı, mücadele etmeyi seviyorum. Böyle bir kariyerim olduysa tamamen kendime olan inancımdan ve işime olan aşkımdan dolayı oldu. Gerçekten çalışmayı seviyorum” diye konuştu.

F.Bahçe’de görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu’nun çok fazla şans vermediği Valbuena teknik heyetin kararlarına saygılı olduğunu vurguladı ve “Sezon başında çok fazla oynayamadım. Kesinlikle mutlu değildim. Şu an mutluyum. Artık geride kaldı. Antrenörlerin kararlarına her zaman saygı duyarım. Takıma yardım etmek istiyorum. Bundan sonraki maçlarda da forma giyerek, takımıma yardımcı olmaya devam ederim” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)

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Fenerbahçe mathieu valbuena

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