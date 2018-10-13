F.Bahçe'de bir kriz daha!

Öte yandan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 3-0 kazansa da bu goller; rakibin genç oyuncularını sahaya sürdüğü ikinci yarıda geldi. İki takımın da başlangıç kadrosunda ciddi eksikler söz konusuydu. Konuk ekip bu bölümde rakibinden daha üstün olan ve atak geliştiren taraftı. İstanbuslpor’un ikinci yarı genç oyuncuları oyuna sokmasının da etkisiyle sarı-lacivertliler golleri üst üste buldu.

Son darece etkisiz kalan Valbuena oyundan çıkarılmasına sinirlenip, Cocu’ya tepki gösterdi. Hollandalı hoca ise soğukkanlı bir şekilde futbolcusunun kenara gelmesini sağladı.

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sabrını zorladı. Bu sezon ilk 11’de yer bulamadığı için büyük moral bozukluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, kendini göstermek için yoğun çaba sarf ediyor. Bunu yaparken de takım oyunundan uzaklaşıyor. Bunun son örneği perşembe günü oynanan hazırlık maçında yaşandı. Basına kapalı yapılan maçta, Valbuena ısrarla oyunu bireysel oynamaya devam etti. Arkadaşlarına pas vermek yerine rakiplerini sürekli çalımlamaya kalktı. Benzer şekilde 8-9 kez top kaybeden Fransız oyuncunun bu tutumundan rahatsız olan Teknik Direktör Cocu, dayanamadı ve 75’te kendisini oyundan aldı.

KİM NE YAPTI?

İsmail Köybaşı: Sahanın en iyisiydi. Formayı Hasan Ali’ye kaptıran futbolcu buna rağmen küsmüş değil. Maçtaki en konsantre ve istekli isimlerden biriydi.

Frey: Gol attı ancak yine istenenden çok uzaktı. Top tekniği zayıf olan İsviçreli, sadece fizik gücüyle birşeyler yapmaya çalıştı.

Mehmet Ekici: Eski görüntüsünü çok aratıyor. Oyun kurmakta çok etkili gözükmedi. Sadece yan paslarda vardı.

Alper Potuk: Formayı kaybeden futbolcu, fizik olarak çok kötü bir görüntü çizdi. Bu da performansına yansıdı.

Soldado: Fizik açıdan eksiği olsa da attığı paslar ve oyun içindeki hareketleri ile en çok dikkat çeken isim olan İspanyol, bir de gol kaydetti.

