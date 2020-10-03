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Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir duygu. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" diye konuştu. Fransız futbolcu, son olarak Türkçe, "İnşallah Beşiktaş şampiyon" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda forma giymenin çılgınca bir duygu olduğunu söyledi.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" ifadelerini kullandı.

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Siyah-beyazlı takımda iyi bir performans sergilemek istediğini aktaran Fransız oyuncu, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Valentin Rosier, son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA / AA
VİDEO: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / AA

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