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Valentin Rosier'den ilginç açıklama! 'Kimse maçın adamı değildi'

18.01.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Valentin Rosier'den ilginç açıklama! 'Kimse maçın adamı değildi'

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Valentin Rosier, "Ben sadece maçla ilgili bir yorum yapayım. Gerçekçi olmak gerekirse çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. Maçı 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma iç güdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık son dakikalarda" dedi.

"Maçın adamı kim?" sorusuna ise Rosier, "Kimse" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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