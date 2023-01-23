Valentin Rosier'in kırmızı kartı gündem oldu! Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın yıldızına esti gürledi! "Ahlaksız bir adam, rezil rüsva bir hareket!"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yuktel Kayserispor'a konuk oldu. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Nathan Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.

Kara Kartal, bu sonucun ardından üst üste 4. kez kazandı ve puanını 35'e yükselterek maç eksiği olmasına rağmen 4. sırada yer aldı.

Siyah - beyazlıların sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, karşılaşmanın 90+4. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaşlı yıldızın kırmızı kart görme sebebini Beyaz TV canlı yayınında sert bir dille eleştirdi. İşte Çakar'ın sözleri...

"SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM"

"Ben önce vurdu veya küfrettim zannettim. Rosier'in eline bir baktım, söylemekten de utanıyorum, o ahlaksız hareketten dolayı Mete Kalkavan atıyor."

"O REZİL RÜSVA HAREKETİ GÖSTERDİ"

"Mete Kalkavan sonrasında maalesef, -belki de kamuoyunu aydınlatmak için iyi yapıyor- o rezil rüsva hareketi hem futbolcu Talha'ya hem de izleyenlere gösteriyor."

"ROSIER BİR AHLAKSIZDIR"

"Rosier bir ahlaksızdır, 'Efendi Beşiktaş'a yakışmayan bir adamdır. Bu yüzden Pascal Nouma sınır dışı edilmişti Sinan Engin'in zamanında. Sinan o zaman menajerdi."

NE OLMUŞTU?

Rosier'in, itirazları sırasında hakem Mete Kalkavan'a kasık bölgesini göstererek yürümesi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldığı ortaya çıkmıştı. Hakem Mete Kalkavan'ın da kararını siyah - beyazlı futbolculara açıklarken, Rosier'in o hareketini gösterdiği görüldü.

