Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u transfer ederek geleceğe de yatırım yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılara 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olurken, 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar transfer ettiği 3. Nijeryalı futbolcu oldu. Nijeryalı olarak sarı-kırmızılı formayı daha önce 1991-1992 sezonunda Dominic Iorfa ve geçtiğimiz sezon Henry Onyekuru giymişti. Iorfa ve Onyekuru da hücumda görev yapıyordu. Ozornwafor ise Cimbom'un ilk Nijeryalı savunmacısı olacak.
Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya A Milli Futbol Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor. (İHA)
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