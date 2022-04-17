Valerien Ismael: Acımasız olmamız gerekiyordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"ÇOK BASİT BİR ŞEKİLDE GOL ATMAMIZ GEREKİYORDU"

Mücadeleyi değerlendiren Ismael, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Mutsuzuz. Puan tablosundaki farkı kapatmak istiyorduk. Ama maalesef bu durumu kabulleneceğiz. İkinci yarıda daha etkiliydik. İlk yarıda hızlı top yapamadık. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk. Gol atmamız gereken bir maçtı. Çok basit bir şekilde gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu" dedi.

" HER ŞEYİ DENEDİK"

Ismael, "Galip gelemediğimiz için mutsuzuz. Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık bugün. Rakip oyunu geride karşıladı. Çok fazla orta yaptık. Bu tarz maçlarda çok orta yaptıktan sonra rakip bunları karşıladıktan sonra yapacak da bir şey kalmıyor. Çok fazla derinde karşıladılar. Böyle oyunları daha iyi kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şans bize geldiğinde o fırsatı kesinlikle gole çevirmemiz gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA NELER OLACAK GÖRECEĞİZ"

Alex Teixeira ile ilgili gelen soruya Valerien Ismael, "Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir. Kadromuz geniş, önümüzdeki maçlarda neler olacak göreceğiz. Puan farkını azaltmak için önümüzdeki maçı kazanmak çok önemli" cevabını verdi.

