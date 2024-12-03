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Valerien Ismael ayrıldıktan sonra ilk kez itiraf etti! "Beşiktaş'ta zorunda kaldım!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 19:04
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2021-22 sezonunun sonlarına doğru Beşiktaş'ın başına geçen, ancak yalnızca 19 maç görev yaptıktan sonra 2022-23 sezonunun başında takımdan ayrılan Valerien Ismael, teknik direktörlük kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü, "Beşiktaş'ta buna mecbur kaldım..." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Valerien Ismael ayrıldıktan sonra ilk kez itiraf etti! "Beşiktaş'ta zorunda kaldım!"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, Eurosport'a açıklamalarda bulunarak gündeme düştü. Siyah - beyazlı kulüpte sadece 19 maçta takımın başında görev yapan Fransız çalıştırıcı dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları;

"İŞLER İYİ GİTMEDİĞİNDE HERKESİN GAZABINA UĞRUYORUZ"

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"Baskı gittikçe artıyor, çünkü koç özellikle sonuçlar açısından işler iyi gitmediğinde herkesin gazabına uğruyor. Oyunculardan, personelden, yöneticilerden, gazetecilerden ve taraftarlardan tek bir kişiye yönelik muazzam bir beklenti var. Tüm bu stresi, sakin kalmaya çalışarak, kendiniz ve fikirlerinizin netliğiyle yönetmek zorundasınız. Bu kolay değil çünkü işler iyi gitmediğinde herkes çözümün kendisinde olduğunu düşünüyor."

"FARKINA VARMALIYIZ"

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"Pep Guardiola'nın başına gelenlerin buzdağının görünen yüzü olduğunu ve bir koçun özellikle işler iyi gitmediğinde duygularıyla ne kadar baş başa kaldığını anlıyoruz. Oyuncuların aşırı yüklenmesi, uzun program hakkında çok konuşuyoruz. Ancak bu aşırı yüklenme, muazzam bir zihinsel strese sahip olan koçlar için de geçerli. Her üç günde bir maç olduğunda asla toparlanamazsınız. Bu yüzden evet, bu konu hakkında konuşmalıyız. Çözümler var, bu açık. Ancak makine olmadığımızın da farkına varmalıyız."

"7/24 DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

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"Bazen, özellikle de sistemi değiştirmek, oyuncuları değiştirmek, toplantılar düzenlemek, psikologlarla çalışmak, başkanla ve kulübün sahibiyle görüşmek gibi şeyleri denemenize rağmen sonuçlar gelmediğinde. Bir noktada, işler yolunda gitmediğinde, işte o zaman 7/24 düşündüğünüzü hissedersiniz."

"BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU KALDIM"

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Sosyal medya koçlar için ek bir yük mü? sorusuna Valerien Ismael "Sosyal medya ile birlikte baskı çok daha büyük hale geldi. Bunun biz insanlar için bir hediye olması gerekiyordu ama sonuçta koçların stresini artırmanın yanı sıra kendimize karşı en kötü silah haline geldi. Hepimiz gittikçe hızlanan bu akıntıya kapılmış durumdayız. Örneğin ben Beşiktaş'a geldiğimde (2022'de) Instagram hesabım yoktu. O zamanlar sadece Twitter'ım vardı. Üç hafta sonra adıma açılmış çok sayıda sahte Instagram hesabı vardı. Bu yüzden resmi hesabımı oluşturmak zorunda kaldım. Kulübe dedim ki: 'Ah, bunu da yapmak zorundayım'. Bana 'evet, aksi takdirde önemli boyutlara ulaşabilecek tartışmalar olabilir' dediler." yanıtını verdi.

SADECE 18 MAÇ GÖREVDE KALABİLDİ

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Beşiktaş'ın başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet - 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. %42 galibiyet oranı yakalayabilen Ismael, 1.7 puan ortalaması tutturdu.

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Valerien Ismael beşiktaş
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