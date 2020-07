Vali Akbıyık yeşillendirme çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, halkın daha rahat ve daha mutlu yaşaması için hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

Vali İdris Akbıyık beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesinde devam eden yeşillendirme çalışmalarını denetledi. Hakkari Belediyesi tarafından yapılan orta refüj yeşillendirme çalışmalarını gezen Vali Akbıyık, belediye ekiplerinin 24 saat çalıştığını ifade etti. Vali Akbıyık, “Yaklaşık 2 bin metre kare doğal çim, doğal taş ve damlama sulama sistemi ile caddelerimizi, sokaklarımızı daha da güzelleştiriyoruz. Tabi bunun yanında aydınlatma sistemimizi de yaptık. Bunun yanında kentte başlattığımız beton asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda Mir Kalesi, seyir tepesi, Gulazüryan Sosyal Tesisleri’nde başlatılan çalışmalar ile Hakkari adeta şantiyeye dönmüş. Burada özet olarak yaptığımız her hareket, her iş, her etkinlik vatandaşlarımızın daha mutlu, daha güzel bir hayat yaşamaları içindir” dedi.