Vali Balcı, vatandaşları uyardı

Tokat’ta sosyal mesafe ve maske denetimine katılan Vali Dr. Ozan Balcı, vatandaşlar kurallara uymaya davet ederek, “Bu çok ciddiye alınması gereken bir şey. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok” dedi.

Tokat’ta, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetlendi. Tokat Valisi Ozan Balcı beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile birlikte yaptığı denetimlerde işletme sahipleri ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Vali Balcı, pandemi sürecinden el ele, omuz omuza vererek, büyük bir milli birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla çıkılacağını ifade ederek, “Ama bunu çok önemsememiz lazım. Biz önemsiyoruz ve gerekli tedbirleri de aldık. Sahada da arkadaşlarımız sürekli görev yapıyorlar. Polislerimiz, jandarma bölgesinde jandarmamız maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda rehberlik yapıyorlar. İfade ettiğim gibi bizim amacımız cezalandırmak değil. Bizim vatandaşlarımızın her birinin canı çok kıymetli. Tokatlı hemşerilerimizden de şunu rica ediyorum. Lütfen kurallara uyalım, bu çok ciddiye alınması gereken bir şey. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Her yaştan her gruptan herkese bulaşabiliyor. Özellikle kronik hastaları çok zor durumda bırakabiliyor. Tokat’ta da biz bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla toplum halinde beraberce yaşadığımız için birbirimize saygılı olmak, birbirimizin hakkına hukukuna riayet etmek zorundayız. İyi günde kötü günde hep beraberiz. Bu korona sürecinde öncelikle kendimizi korumak, sonra da topluma karşı olan sorumluluğumuz gereği maske, mesafe, temizlik kurallarına uymamız lazım” dedi.

“İşi ciddiye almamız gerekiyor”

Türkiye’deki genel seyir ne ise Tokat’taki seyrin de o yönde olduğunu belirten Vali Balcı, “Vaka sayımız 1 ya da 1000. Bizim için hiçbir şey değişmez. Vatandaşlarımızın hepsi bizler için çok kıymetli. Sayıların bir önemi yok. Bizim amacımız kimseye bir şey olmasın. Dikkatsizliğimizden, özensizliğimizden dolayı kronik hasta bir çocuğumuz mağdur olsa üzülmez miyiz. Bir yaşlımız mağdur olsa, entübe olsa, yoğun bakıma alınsa üzülmez miyiz? Dolayısıyla biz bunları önemsiyoruz. Ama işi ciddiye almamız gerektiğini ifade ediyorum. Yakında okullar açılacak ve yüz yüze eğitime geçilecek. Öğrenci ile bağı olmayan hiçbir aile yok. Okulları açmamız için bizim de duyarlı olmamız lazım. Okulları hep birlikte açabilmemiz için kurallara dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.