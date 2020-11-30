YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”

Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.11.2020 15:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, görevine yeni başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, görevine yeni başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Yardımcısı Mehmet Keklik’te hazır bulundu.
Vali Çiçek’i, Başkan Emre Öztürk ile dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Vali Çiçek, dernekte bulunan şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin emrinde olduğunu söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:
“Burası şehitler ve gaziler diyarı. Gerçekten böyle bir ilin valisi olmak onur verici bir şey. Her sokağında, her köyünde, her kasabasında şehitler, gaziler var. O yüzden ben bu şehre hizmet etmekten ayrı bir gurur duyuyorum. Burası kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğu gibi istikbalimizin de şehridir. Biz Afyonkarahisar düşmeden bu memleket düşmez inancındayız. Afyonkarahisarlılar olarak, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar bu memleket için canla, başla çalışacağımızın bilincindeyiz. Huzurlarınızda şehit aileleri ve gazilerimizi şunu söylemek istiyorum. Biz sizlerin emrindeyiz, sizlerin hayır dualarına talibiz ve sizlerin evlatlarıyız.”
Konuşmalarında ardından Vali Çiçek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederek, onların dert ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Çiçek: “Şehit aileleri ve gazilerimizin emrindeyiz”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Altıntas Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.