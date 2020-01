Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın gazetecilerle buluştu

Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak’ın aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, her iki meslek mensuplarının gece-gündüz demeden hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Çiftçi, gazetecilik basın etik ilkelerine uygun şekilde yapıldığında kıymetli bir meslek olduğunun altını çizerek, gazetecilerin halkın gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilerin tarihe not düştüğünü bir şekilde geleceğe de yön verdiğini dile getirerek, “Yapılan her haberde topluma faydayı, memleketin hayrını, iyliğini düşünmeliyiz. Çünkü bu işin vebal ve sorumluluğu var. Çorum’da iktidarın tüm kademeler güzel bir birliktelik ve uyum yakaladı. Medyanın desteğine ihtiyaç var. Yoksa şehrin önünü açamayız. Medya gücünü hayra kullanmalı” dedi.

Programda Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan, Çorum Valiliği Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve gazeteciler hazır bulundu.