Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümünü milletçe birlik, beraberlik ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Vali Çuhadar, “FETÖ tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, hükumetimizin kararlı duruşu, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gündür. O karanlık gecede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi dinamiklere yaslanarak yek vücut olan kahraman milletimiz dahili ve harici düşmanlara geçit vermemiş, şanlı tarihine yeni bir izzet ve onur sayfası eklemiştir. Sultan Alparslan’ın beyaz atının üstünde ve ordusunun en ön safında kefeniyle savaştığı Malazgirt Ovasındaki cesaretiyle kazandığımız Anadolumuz, bin yıl sonra cumhurbaşkanımızın aynı kararlılığıyla ve ölümü öldüren cesaretiyle sonsuza değin Türk yurdu olarak yeniden tescillenmiştir. 15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk Milletinin bu kutlu yürüyüşü zalime karşı mazlumların yanında dik duruşu nesiller boyu devam edecektir. Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi bir badireyi aziz milletimize yaşatmasın. Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. 15 Temmuz’da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.