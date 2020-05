Vali Cüneyt Epcim: “Bayramlar, kırgınlıkların giderilmesi, muhabbet ve samimiyet bağlarının güçlendirilmesine imkan tanıyan eşsiz fırsatlar sunar”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bayramların kırgınlıkların giderilmesi, muhabbet ve samimiyet bağlarının güçlendirilmesine imkan tanıyan eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade ederek, bayram mesajı yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dayanışma, kaynaşma ve bir birimizin dertleriyle hem hal olma adına müstesna zaman dilimleridir. İnanç ve kültürümüzün önemli birer ögeleri olarak bayramlar, kırgınlıkların giderilmesi, muhabbet ve samimiyet bağlarının güçlendirilmesine imkan tanıyan eşsiz fırsatlar sunar. Bu zaman dilimlerinde eş, dost, akraba ve büyükleri ziyaret etmek, küçükleri sevindirip gönülleri ihya etmek oruç ile bir ay boyunca madden ve manen terbiye olmuş kimseler için en yalın insani hasletlerle donatılmış bir hediyedir aynı zamanda. Bu hediyenin önemi ve kıymeti yaşadığımız süreç itibariyle daha anlaşılır bir hale gelmiştir. Dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bu bayram ziyaretlerimizi başka bayramlara erteleyecek, sevdiklerimizle aramıza zorunlu mesafe koymak durumunda kalacağız. Her açıdan insan sağlığını gözeten ihtivasıyla oruç ibadeti, bizlere aşıladığı değerlerin yalnızca Ramazan ayına has olmadığını da göstermektedir. Yeme ve içmekten, öfke ve saldırganlıktan, kötü söz ve davranıştan bizleri men eden, her durumda bizlere sabrı, azmi, dirayet ve tevekkülü öğütleyen bu yaşam biçimi, salgın süreci itibariyle daha da önem kazanmıştır.

Temel olarak bir diğerinin durumunu idrak etme, sabır göstererek paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmada bulunma, başkalarının hak ve hukukunu çiğnememe, aynı zamanda koruyup kollama gibi vazifelerle donatılan bu insani hâl, bizler için bugünlerde üzerinde önemle durulan ve defaatle vurgulanan bir zorunluluk halini almıştır. İçerisinde bulunduğumuz bu salgın günlerinde; bizlere düşen bir ay süresince tatbik etmeye çalıştığımız bu davranışları korona virüsle mücadelemiz tamamlanıncaya kadar devam ettirmektir. Bir başkasının yaşam hakkını koruyup kollamak, sabır ve dirayetle bu süreci devam ettirmek hem şahsi hem de toplumsal olarak her birimiz için hayati bir görevdir. Bir birimize zarar verebilme ihtimaline karşılık, bayram ziyaretlerini ertelemek, virüsün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla tebrikleşmeleri sosyal mesafe kuralını gözeterek gerçekleştirmek bu açıdan önem arz etmektedir. Hiçbir zorlama olmaksızın bu yaşam biçimini tatbik etmiş olmamız, salgın sürecini daha tecrübeli ve rahat bir şekilde geçirmemize de imkan sağlayan önemli bir avantajdır. Her bir ferdimizin bu avantajı değerlendirmesi, gelecek güzel günlere hep birlikte atacağımız adımları daha erkene taşıyacaktır.

Bu vesileyle rahmet, mağfiret ve bağışlanmaya vesile olan Ramazan ayında yapılan ibadetlerin kabulünü Yüce Allah’tan temenni ediyor, siz kıymetli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. “



