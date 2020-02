Vali Deniz: “7’den 70’e herkesin spor yapmasını amaçlıyoruz”

‘Spor Şehri Manisa’ projesinin hazırlık toplantısında konuşan Vali Ahmet Deniz, proje ile spor kültürünü Manisa’ya yerleştirerek, 7’den 70’e herkesin spor yapmasını amaçladıklarını söyledi.

‘Spor Şehri Manisa’ hazırlık toplantısı Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgili personelin katılımıyla yapıldı. Toplantıda mart ayı içerisinde tanıtımı yapılacak proje kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilirken izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Manisa’nın tarım ve sanayisi ile Türkiye’nin önde gelen illerinden olduğunu, bunu eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alana taşımak istediklerini söyleyen Vali Deniz, “Manisa her alanda çok ciddi yatırımlar aldı ve almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bu konuda ki destekleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Şimdi bize düşen bu modern tesislerden toplumun her kesiminin faydalanmasını sağlayarak spor kültürünü Manisa’ya yerleştirmek” dedi.