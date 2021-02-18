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Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ayrı görevler düşüyor"

18.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ayrı görevler düşüyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kuruma ayrı ayrı görevler düştüğünü söyledi.Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kuruma ayrı ayrı görevler düştüğünü söyledi.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, koordinasyon kurulu üyesi kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından konuşan Vali Süleyman Elban, “7’den 70’e her vatandaşımızı ilgilendiren bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kurumumuza, ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu konuda gerek sizlerin gerek personelinizin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.
Bağımlılıkla mücadelenin, gençlerin ve çocukların korunması bakımından çok büyük önem arz ettiğini ifade eden Vali Elban, mücadelede çaba gösteren ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kent genelindeki uyuşturucu arzının engellenmesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile kıyaslandığı ve alınan/alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2021 yılında yürütülecek çalışmaların planlandığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılması gereken çalışmaların ele alınmasının ardından sona erdi.

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