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Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti

ERZURUM HABERLERİ  | 29.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindeki heyet BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti.

Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindeki heyet BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti. Vali Memiş Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Direktör Mesut Bakkal ile tamın durumunu değerlendirdi.
Gerçekleştirilen ziyarete Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz katıldı.
Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ve Teknik Patron Mesut Bakkal ile takımın durumunu konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Takıma ve sizlere güveniyoruz. Erzurumspor ligde hak ettiği yere gelecektir. Bu konuda bizlerinde üzerine düşen görev ne ise sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

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