Vali Okay Memiş’ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Vatan, insanın yuvasını kurduğu, huzur ve mutluluğu bulduğu yerdir. Baskı ve zulümden uzak, güven içinde özgürce yaşanan yerdir.

18 Mart 1915 tarihi, Türk Milletinin destan yazdığı tarihtir. Bugün Türk Milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini, “Çanakkale Geçilmez” sözleri ile vücut bulan kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla bir milletin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı gündür.

Tarihimizin akışını değiştiren meşhur deyimle, Çanakkale’de yedi düvele karşı göğsünü siper edip, kazanılmış şanlı zaferlerden biridir. İman ve vatan aşkıyla çarpan yürekler, şehitlik mertebesine ve gazilik için bir an olsun gözünü kırpmadan gövdelerini siper etmişlerdir. Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı, evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini kırpmadan verdiler. Kahraman ecdadımız bu şanlı mücadelede imanından güç almış, vatan aşkıyla ayakta kalmıştır. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Ulusunun muhteşem bir destanıdır. Vatanı savunmak, ezanımızın yurdumuzda yankılanması, vatanı savunmak, şanlı Türk Bayrağımızın göklerde dalgalanması ve namusumuzu korumak demektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ifadeleriyle, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının kahramanlık destanıdır.

Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden Aziz ve Kahraman Şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz. Çanakkale, vatan savunması; akıl ve iman gücünün birleşerek, Cumhuriyet’ in temellerinin atıldığı muhteşem bir zaferdir. Türk milletinin Çanakkale’de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş muhteşem bir bağımsızlık mücadelesi örneği ve bir insanlık dersidir. Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk Ulusunun zaferidir.

Bu kutsal vatan topraklarının korunması ve Şanlı Türk Bayrağımızın gökyüzünde ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik içinde verilen kutsal mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, borç bilmeliyiz. İstiklal Marşı Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy’un da ifadeleriyle;

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,

Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.

Çanakkale Zaferinde; bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, aziz halkımızın bu onurlu gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”