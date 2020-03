Vali Okay Memiş’ten Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

8 Mart 1957’de New York’ ta başlayan, kadınların hayatın her alanında yer almalarını sağlama mücadelesinin dünyada kadın hakları hareketinin başlangıcı olduğunu belirten Vali Okay Memiş, “Bu mücadelelerini tüm dünyada sürdürmüş olan kadınlar, 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler’ in 8 Mart gününü “Kadın Hakları için Birleşmiş Milletler Günü” olarak ilan etmesiyle, kadının tüm dünyada ve hayatın her alanında vazgeçilemez ve saygın bir yere sahip olduğunun anlaşılması gerektiğini kabul ettirmişlerdir” dedi.

Kadınların eş ve anne olarak, toplumun her alanında çok önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Vali Memiş, “Hayatımızın her anını daha özel kılarak, güzelleştiren kadınlarımız, aynı zamanda milletlerin temelini oluşturan ana dinamiktir. Türk-İslam toplumunda ve aile yaşamında seçkin, saygın ve mümtaz bir yeri olan kadınlarımızın, kendilerine hak ettikleri saygıyı gören, sorunlarının çözüldüğü, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakârlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek, şekilde yetişmesi ve toplumsal hayatın içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Bu bağlamda; 5 Aralık 1934 tarihinde yasal bir düzenleme ile Türk kadınına, seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Verilen bu haklar Türk kadını adına Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur.

Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, toplumun yapısını güçlendiren ve temel taşlarını oluşturan, şekillendiren, huzurlu, mutlu ve sağlıklı aile birliğinin en önemli unsuru olan, sevginin kaynağı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, bütün kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.